free fertility check a salerno per la festa della donna

A Salerno, in occasione della festa della donna, viene offerto un servizio gratuito chiamato Free Fertility Check, che permette alle coppie di verificare la loro capacità riproduttiva. L’iniziativa si svolge in una sede dedicata e si rivolge a chi desidera conoscere meglio la propria fertilità senza costi. La giornata mira a sensibilizzare sull’importanza di monitorare la salute riproduttiva.

Questo incremento è legato all'età avanzata in cui le donne ricercano una gravidanza, a fattori legati all'inquinamento, all'endometriosi, alla micropolicistosi ovarica ed ad altre cause. Per contrastare questa tendenza, in occasione della festa della donna, verrà eseguito un controllo gratuito della capacità riproduttiva della coppia, a Salerno. Questo è stato reso possibile dalla collaborazione tra il CENTRO DI FECONDAZIONE ASSISTITA DI NAPOLI diretto dal Prof.

