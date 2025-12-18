No ai botti | l' appello dell' associazione Torrione Eventi Aps

Durante le festività natalizie, l’associazione Torrione Eventi APS invita tutta la comunità a riflettere sull’importanza di rispettare l’ambiente e la sicurezza. Con un appello sentito, si chiede di dire “no ai botti” per proteggere persone, animali e il nostro patrimonio. Un gesto di solidarietà e responsabilità che può fare la differenza, contribuendo a un Natale più sereno e rispettoso per tutti.

© Salernotoday.it - "No ai botti": l'appello dell'associazione Torrione Eventi Aps L'Associazione Torrione Eventi APS rivolge un accorato appello a tutta la cittadinanza in occasione delle festività natalizie e, in particolare, durante i momenti di festa legati alla fine dell’anno.L'appelloInvitiamo tutti a rinunciare all’uso di fuochi d’artificio, botti e petardi, facendo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Grande successo per “Gocce di Natale” a cura dell’Associazione Torrione Eventi APS Leggi anche: Grande successo per “Gocce di Natale” a cura dell’Associazione Torrione Eventi APS Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Botti di fine anno – Un appello al rispetto, alla sicurezza e alla tutela degli animali. Appello ai Sindaci e ai cittadini dell' Altovicentino Ancora una volta chiediamo ai Sindaci di emanare ordinanze serie e per tempo ( non il 31) che vietino i botti a Capodanno sia in luoghi pubblici che privati. Ai cittadini dell' Altovicentino chiediamo il coraggio di - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.