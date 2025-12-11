Grande successo per Gocce di Natale a cura dell’Associazione Torrione Eventi APS

L’evento “Gocce di Natale”, organizzato dall’Associazione Torrione Eventi APS, ha riscosso un ampio successo presso la biblioteca “Giuseppe Lazzaro” della Parrocchia di Santa Maria ad Martyres, attirando un pubblico numeroso e entusiasta. Un’iniziativa che ha coinvolto la comunità e promosso lo spirito natalizio attraverso diverse attività e momenti di condivisione.

La biblioteca “Giuseppe Lazzaro” della Parrocchia di Santa Maria ad Martyres ha accolto un pubblico numeroso per l’iniziativa “Gocce di Natale”, che ha riscosso un grande successo. La sceneggiatura della serata, scritta da Antonio Ferrara, è stata valorizzata dal lavoro congiunto dei curatori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

