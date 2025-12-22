La Cia lancia l' allarme per il settore agricoltura e chiede interventi alla Regione sulla legge di previsione 2026 2028
Anche la Cia Abruzzo, come Coldiretti, lancia l'allarme sul futuro dell'agricoltura in Abruzzo, chiedendo interventi urgenti da parte della Regione nella legge di previsione 20262028 affinchè possano essere inserite misure di sostegno al comparto.L'organizzazione, impossibilitata a partecipare.
