Ente montano del Taburno nominato il commissario ad acta per convocare il Consiglio

L’Ente montano del Taburno ha nominato un commissario ad acta per la convocazione del Consiglio. Il comunicato di NdC sottolinea l’impegno nel rispetto delle procedure democratiche e indica Stefano Diglio come futuro presidente, scelto dalla maggioranza. Questa decisione mira a garantire il regolare funzionamento dell’ente e il rispetto delle normative vigenti.

È stato nominato il commissario ad acta per la convocazione del Consiglio all'Ente montano del Taburno. Ringraziamo SE il Prefetto Moscarella per aver garantito il rispetto delle regole della legalità democratica, lo dicono i rappresentanti di NdC alla Comunità Montana del Taburno. Non vince una parte politica, vincono così la democrazia rappresentativa, il buon senso e la semplice algebra politica. Il presidente sarà indicato dalla maggioranza e sarà Stefano Diglio. Spiace che qualcuno abbia finto di non vedere e di non sentire. Ma non funziona così e ciò ora è ancora più evidente.

