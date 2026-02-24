Il commissario inviato dalla Regione ad Alimena trova il Comune semideserto | burocrati assenti scontro col sindaco

Prima il ricorso al Tar contro il commissario ad acta nominato dal presidente della Regione, Renato Schifani (nella qualità di assessore ad interim alle Autonomie locali), per convocare il Consiglio comunale di Alimena e procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari. Poi l'ordinanza con la quale il sindaco Giuseppe Scrivano ha intimato al vice segretario facente funzioni Antonino Cicero e alla responsabile dell'area amministrativa Rita Calabrese, "di non consentire l'insediamento del commissario Giuseppe Petralia". Oggi l'ultimo colpo di scena della telenovela in corso ormai da mesi al Comune di Alimena. Petralia è arrivato di buonora nel paese madonita ma ha trovato il municipio semideserto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

