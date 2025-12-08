Alfonso Cuarón si congeda con una lunga visita al Fellini Museum Rapito dal vento di Amarcord

"Sono stati due giorni bellissimi, grazie. È stato davvero un onore". Sono le parole con cui Alfonso Cuarón si congeda e saluta Rimini dopo la lunga e attenta visita di lunedì mattina al Fellini Museum, ultima tappa dell'intenso fine settimana riminese che ha visto protagonista il regista.

