Alfonso Cuarón si congeda con una lunga visita al Fellini Museum Rapito dal vento di Amarcord
“Sono stati due giorni bellissimi, grazie. È stato davvero un onore”. Sono le parole con cui Alfonso Cuarón si congeda e saluta Rimini dopo la lunga e attenta visita di lunedì mattina al Fellini Museum, ultima tappa dell'intenso fine settimana riminese che ha visto protagonista il regista. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
