Alfonso Signorini saluta Chi e lascia la direzione editoriale ma il caso Corona non ha influenzato

Alfonso Signorini ha annunciato di aver lasciato la direzione di Chi. In un editoriale ha spiegato che il caso Corona non ha avuto alcun impatto sulla sua decisione di lasciare il magazine. La comunicazione è stata pubblicata nel numero più recente della rivista, dove Signorini ha ringraziato i lettori e il team per il lavoro svolto durante il suo mandato.

Alfonso Signorini ha comunicato di aver lasciato Chi. In un editoriale ha spiegato che la sua scelta non è stata influenzata dal caso Corona.