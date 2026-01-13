C’è una nuova denuncia contro Alfonso Signorini e altri due sono pronti a farlo Ho una marea di materiale terrificante chat messaggi e prove | parla Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha annunciato di essere in possesso di nuove prove contro Alfonso Signorini, tra chat e messaggi. In un’intervista, Corona ha dichiarato di aver assistito a situazioni che ritiene importante portare alla luce, sottolineando l’intenzione di rivelare la verità sui fatti. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione pubblica, con possibili sviluppi da parte di altri soggetti coinvolti.

“Una sera vedo Signorini da Fazio che stava presentando un libro. E mi dico: ‘Secondo me è giunto il momento di smetterla di raccontare cazzate e raccontare com’è la realtà dei fatti ’”. A dirlo è Fabrizio Corona che, in una lunga intervista a Lo Stato delle Cose, ha parlato per la prima volta in tv di quello che lui ha definito “sistema Signorini ”. Ospite nel programma condotto da Massimo Giletti, andato in onda lunedì 12 gennaio su Rai 3, l’ex paparazzo ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a realizzare le due puntate del suo podcast ‘Falsissimo’, in cui racconta dei presunti scambi tra il conduttore del Grande Fratello e l’ex gieffino Antonio Medugno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

