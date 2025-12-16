Se non vai a letto con lui non lavori in televisione | Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini a Falsissimo Il conduttore del GF al momento non commenta

Fabrizio Corona ha accusato Alfonso Signorini in diretta a “Falsissimo”, affermando che nel mondo dello spettacolo si sarebbe instaurato un sistema basato su favori e compromessi. Corona ha dichiarato: “Se non vai a letto con lui non lavori in televisione”, sollevando una polemica sul presunto clima di pressione nel settore televisivo italiano.

© Ilfattoquotidiano.it - "Se non vai a letto con lui non lavori in televisione": Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini a "Falsissimo". Il conduttore del GF al momento non commenta "Il sistema è che se non andavi a letto con lui non lavoravi in televisione ". È questa l'accusa lanciata da Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini, direttore editoriale del settimanale " Chi " e conduttore del Grande Fratello. Secondo l'ex "Re dei Paparazzi", Signorini avrebbe provato a sedurre e avrebbe avuto dei presunti rapporti sessuali con diversi uomini che poi sarebbero entrati nella casa del reality show di Mediaset. Nell'ultima puntata del suo programma " Falsissimo ", Corona sostiene l'esistenza di un presunto "sistema Signorini" ed espone quello che lui definisce il "caso zero di minimo 500 casi negli ultimi 10 anni".

"Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione" È questa la denuncia lanciata da Fabrizio Corona nel nuovo episodio del suo podcast "Falsissimo", proposto ieri sera ,dal titolo il prezzo del successo. Stando a quanto ha raccontato Fabrizio C - facebook.com facebook

"Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione": l’accusa di Fabrizio Corona x.com

