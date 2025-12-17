Alessandro Venturelli scomparso il papà Roberto | Non siamo stati creduti e ora ne paghiamo le conseguenze

La scomparsa di Alessandro Venturelli da Sassuolo nel 2020 ha suscitato grande dolore e polemiche. Il papà Roberto denuncia la mancanza di credibilità e le conseguenze di un’azione tempestiva non attuata, evidenziando l’importanza di una risposta immediata da parte delle autorità. Un episodio che riaccende il dibattito sulla gestione delle persone scomparse e sulla necessità di interventi più efficaci.

Il papà di Alessandro Venturelli, scomparso da Sassuolo nel 2020: "Se un genitore denuncia a poche ore dalla scomparsa, ci si deve attivare - ha aggiunto -. Non siamo stati creduti e questo è il risultato che paghiamo tutt’ora". 🔗 Leggi su Fanpage.it

