SUPERNOVA, il podcast di Alessandro Cattelan, presenta le puntate speciali “Sanremo è...”. Dal 25 gennaio fino al Festival, il podcast offrirà uno sguardo approfondito sulla 76ª edizione di Sanremo, con trenta interviste esclusive agli artisti in gara. Realizzato con Chora Media, SUPERNOVA accompagna gli ascoltatori nel countdown verso uno degli eventi musicali più importanti del panorama italiano.

Il conto alla rovescia per Sanremo è ufficialmente partito. L’atmosfera si riempie già dell’energia e dei suoni della grande musica: dal 25 gennaio e fino alla vigilia del Festival della canzone italiana, SUPERNOVA – il video podcast originale di Alessandro Cattelan e realizzato con Chora Media – offrirà uno sguardo esclusivo sulla 76esima edizione della kermesse, accompagnando gli appassionati attraverso trenta interviste esclusive, una al giorno, per ciascuno dei trenta artisti in gara quest’anno.. SUPERNOVA è un podcast “di interviste a personaggi straordinari” che ha fatto il suo esordio meno di un anno fa, ma che ha già riscosso un importante seguito, figurando nella top 10 dei podcast più visti e ascoltati su Spotify nel 2025, come condiviso in occasione dello scorso Wrapped. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - SUPERNOVA il podcast di Alessandro Cattelan presenta le puntate speciali “Sanremo è…”

Leggi anche: Gli Oasis, Sanremo e nonna Armanda. Francesco Gabbani si racconta a Supernova, il podcast di Alessandro Cattalan

Carlo Conti prolunga il Festival: le puntate speciali di Sanremo TopSanremo Top, il programma collaterale del Festival di Sanremo, sta per tornare con puntate speciali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

NICOLA DONTI: INCATENIAMO L’A.I.!

Argomenti discussi: Supernova, Alessandro Cattelan presenta le puntate speciali Sanremo è…; Comunicazione Italiana; Romina Power: Felicità? Canzone banale, non avrei voluto cantarla. La replica dell'autore e la rabbia di Caterina Balivo; Jovanotti ospite di Supernova: È molto interessante vivere in quest’epoca.

SUPERNOVA il podcast di Alessandro Cattelan presenta le puntate speciali Sanremo è…Il conto alla rovescia per Sanremo è ufficialmente partito. L’atmosfera si riempie già dell’energia e dei suoni della grande musica: dal 25 gennaio e fino alla vigilia del Festival della canzone itali ... 361magazine.com

Sanremo 2026, Alessandro Cattelan presenta Supernova – Sanremo è…Alessandro Cattelan presenta Supernova - Sanremo è..., trenta interviste ai Big di Sanremo 2026 tra musica e storie personali. spettakolo.it

Dal 25 gennaio e fino alla vigilia del Festival, SUPERNOVA, il podcast di Alessnadro Cattelan, offrirà uno sguardo esclusivo su Sanremo #Supernova #AlessandroCattelan #Sanremo - facebook.com facebook

#WillSmith è il protagonista della puntata n 100 di #Supernova: nel podcast di @alecattelan l'attore racconta anche del suo amore per i viaggi e le esplorazioni, al centro anche della docuserie National Geographic di cui è protagonista, “Dal Polo Nord al Polo x.com