Alessandro Bergonzoni in Friuli con Arrivano i Dunque
Alessandro Bergonzoni torna in Friuli con lo spettacolo
Dopo l’interruzione forzata della tournée per motivi di salute a inizio stagione, approda nel Circuito Ert Alessandro Bergonzoni con Arrivano i Dunque (Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca). I nuovi appuntamenti sono programmati da gennaio a marzo, con ripartenza giovedì 8. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
