Aldo Serena stronca lo juventino Perin | ha dimenticato le regole fondamentali per un portiere
Aldo Serena ha criticato duramente il portiere juventino Perin, sottolineando che ha smarrito le regole di base del ruolo. La sua attenzione si è concentrata sul gol di Malen della Roma, un episodio che ha evidenziato le difficoltà dell’estremo difensore. Serena ha evidenziato come questa azione rifletta una disorganizzazione evidente tra le fila del portiere.
