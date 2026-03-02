Durante una partita, il portiere ha effettuato un'uscita con i piedi, suscitando commenti da parte di un ex calciatore che ha sottolineato come di solito si usino le mani per intercettare la palla. Le reazioni sono state immediate e evidenziano come nel calcio possano verificarsi situazioni insolite. Accadono cose strane nel calcio, anche durante azioni che sembrano semplici.

Incomprensibile l'uscita del portiere della Juventus su Malen. Le mani e il busto coprono non si sa cosa. Già sul primo gol era stato tutt'altro che irresistibile Dc Roma 01032026 - campionato di calcio serie A Roma-Juventus foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: gol Donyell Malen Accadono cose strane nel calcio. Non solo in campo ma anche dopo, in sede di commento. In Roma-Juventus 3-3 è incomprensibile l’uscita del portiere Perin. Che a nostro avviso sbaglia due volte. La prima, quando decide di non uscire su Malen lanciato a rete. L’attaccante olandese ha tutto il tempo di raggiungere il pallone (non si capisce dove fosse Perin). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Aldo Serena giustamente non comprende l’uscita di Perin: “di solito si cerca la palla con le mani, non con i piedi”

