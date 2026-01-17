Durante il mercato di gennaio, Perin è rimasto alla Juventus grazie a un accordo raggiunto con l'allenatore Spalletti. La sua permanenza è stata possibile attraverso un'intesa che ha soddisfatto entrambe le parti, garantendo continuità tra i pali. Questo retroscena svela come la dirigenza abbia lavorato per consolidare il team, mantenendo un elemento importante nel reparto portieri.

Perin Juve, il portiere è stato blindato in questa sessione invernale di calciomercato. Ecco come mister Spalletti lo ha convinto a restare. La Juventus scende in campo in Sardegna con una novità significativa tra i pali, una mossa che va oltre il semplice turnover fisiologico. Contro il Cagliari tocca a lui: Mattia Perin sarà titolare stasera dal primo minuto. Secondo l’analisi riportata da Tuttosport, non si tratta di un premio di consolazione, ma di un vero e proprio attestato di stima firmato da Luciano Spalletti, allenatore che notoriamente non regala mai nulla a nessuno. L’obiettivo è dimostrare nei fatti la centralità del portiere nel progetto bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perin Juve, il portiere blindato nel mercato di gennaio. Spalletti lo ha convinto in questo modo a restare: il retroscena

