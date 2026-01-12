Il doppio spreco di via Panaro | alberi piantati e subito morti adesso verranno sostituiti

Gli alberi di via Panaro, nel quartiere Trieste-Salario, sono stati abbattuti a maggio 2025 a causa di malattie. Dopo la rimozione, sono stati prontamente sostituiti con nuove piante. Questa operazione ha rappresentato un doppio intervento, sollevando domande sulla gestione del verde pubblico e sulla cura delle alberature nel territorio. Di seguito, si approfondisce la vicenda e le future iniziative per il parco urbano.

