Il doppio spreco di via Panaro | alberi piantati e subito morti adesso verranno sostituiti
Gli alberi di via Panaro, nel quartiere Trieste-Salario, sono stati abbattuti a maggio 2025 a causa di malattie. Dopo la rimozione, sono stati prontamente sostituiti con nuove piante. Questa operazione ha rappresentato un doppio intervento, sollevando domande sulla gestione del verde pubblico e sulla cura delle alberature nel territorio. Di seguito, si approfondisce la vicenda e le future iniziative per il parco urbano.
Che fine hanno fatto gli alberi di via Panaro, nel cuore del quartiere Trieste-Salario? Abbattuti a inizio maggio 2025 perché malati, successivamente sono stati sostituiti. Ma sono di nuovo scomparsi. Alberi tagliati a via PanaroIl taglio di decine di alberi su via Panaro, a due passi dal parco. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Viale Europa, via libera all’abbattimento di 50 alberi. Ma ne verranno piantati 120
Leggi anche: “Piantati 30 nuovi alberi di diverse specie”: così il Municipio 2 di Roma torna a fiorire. L’iniziativa di Daje De Alberi con l’Arbor Day Foundation
Doppio Verna sotto la neve: il Lanciano FC supera la Polisportiva Torrese 1974 e resta in testa alla classifica. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.