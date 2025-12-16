Utenti italiani denunciano campagne occulte pro-Israele in app gratis | Apparsi video che dicevano ' manifestazioni pro-Pal erano pro-Hamas'

Numerosi utenti italiani segnalano campagne occulte e invasive su app gratuite, con messaggi politici pro-Israele e pro-Hamas. Queste campagne, caratterizzate da annunci invasivi e profilazione dei dati, sembrano veicolare propaganda attraverso piattaforme come Google. Gli utenti denunciano un uso aggressivo di contenuti politici durante l'utilizzo delle app, sollevando preoccupazioni sulla trasparenza e sulla manipolazione digitale.

© Ilgiornaleditalia.it - Utenti italiani denunciano campagne occulte pro-Israele in app gratis: "Apparsi video che dicevano 'manifestazioni pro-Pal erano pro-Hamas'" Messaggi politici pro-Israele compaiono su app gratuite: utenti italiani denunciano annunci invasivi, profilazione dei dati e propaganda veicolata da piattaforme Google Diversi utenti italiani hanno denunciato di essere incappati in campagne occulte pro-Israele molto aggressive durante l'util.

