Al cinema Showville la proiezione del film ' Bird' per la rassegna Cinema Addiction

Al cinema Showville si è conclusa la sezione autunnale di “Cinema Addiction”, una rassegna cinematografica promossa da Apulia Film Commission e ospitata in cinque città pugliesi. La proiezione del film 'Bird' ha attirato un pubblico numeroso e appassionato, confermando l'interesse per le iniziative culturali dedicate al cinema nella regione.

Suggellata dalla presenza numerosa e costante del pubblico pugliese, si chiude la sezione autunnale di "Cinema Addiction", ciclo di proiezioni in cinque città a cura di Apulia Film Commission. Il terzo film del trittico dedicato al tema delle "Geografie contemporanee" sarà "Bird" (2024), scritto.