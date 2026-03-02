La stagione delle Classiche è iniziata in Belgio con alcune gare molto attese. Tra i vincitori ci sono atleti che si sono distinti subito, entrando nel vivo delle competizioni primaverili. Le corse hanno visto protagonisti nomi di rilievo, pronti a lasciare il segno nelle prossime sfide di un calendario ricco di appuntamenti importanti.

Roma, 2 marzo 2026 – In Belgio si è aperta la stagione delle Classiche con alcuni appuntamenti molto attesi, che hanno avuto dei vincitori non banali che si candidano a essere protagonisti anche nel prosieguo degli appuntamenti primaverili. La Omloop Nieuwsblad 2026 Era alla sua prima apparizione assoluta nella gara e ha subito fatto centro, mantenendo così una continuità virtuale tra la stagione del ciclocross, a dir poco trionfale tra Coppa del Mondo e Mondiali (entrambi vinti), e quella su strada, appena alle prime battute: il protagonista è Mathieu Van Der Poel, che sabato ha vinto la Omloop Nieuwsblad 2026 e lo ha fatto staccando tutti sull'iconico Grammont prima di involarsi in una fuga solitaria di 16 km. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Al via la stagione delle Classiche: Van Der Poel e Brennan subito a segno

Van Der Poel e la ricetta per le Classiche: "Il posizionamento gioca un ruolo chiave"Roma, 13 febbraio 2026 - Nel ciclocross è il più vincente di sempre, con i suoi 8 titoli iridati senza eguali che però non sono bastati a convincere...

Omloop Nieuwsblad 2026: si apre la stagione delle pietre. Tutti contro Mathieu van der PoelCi avviciniamo alla primavera e si apre la stagione delle pietre, quella delle Classiche del Nord.

Altri aggiornamenti su Van Der Poel.

Temi più discussi: VAN DER POEL. ADORO PEDALARE SUL MUUR, E' STATO TUTTO FANTASTICO; Van der Poel esordisce su strada alla Omloop Nieuwsblad: le sue corse primaverili; Confermato il debutto di Van der Poel: la sua stagione comincia alla Omloop; Al via sabato il calendario di corse in Belgio: sarà ancora Van der Poel contro Van Aert.

Het Nieuwsblad, l'elenco dei partenti: al via anche Van der Poel, Pidcock e BettiolAltri corridori che dovrebbero movimentare la corsa sono Tom Pidcock, apparso in ottima condizione nelle prime corse spagnole, e Tim Wellens. Non ci sarà invece Wout van Aert, fermato da un malanno. it.blastingnews.com

LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA: Van der Poel trionfa al debutto stagionale. Matteo Trentin in Top 15CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI SARDEGNA DALLE 13.40 16:31 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della Omloop ... oasport.it

Mathieu van der Poel Omloop Het Nieuwsblad credit larscr - facebook.com facebook

Omloop Nieuwsblad 2026, Tim Van Dijke: “Secondo dietro Mathieu Van der Poel vale come una vittoria. Non ho tirato per ordini di squadra” x.com