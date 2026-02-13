Mathieu Van Der Poel, campione di ciclocross con otto titoli mondiali, si prepara ora alla sfida delle Classiche su strada, un passaggio che richiede un diverso approccio tattico. La sua strategia si basa sulla posizione in gara, ritenuta fondamentale per ottenere risultati di rilievo. Van Der Poel sa che nel ciclismo su strada, come nel ciclocross, il modo in cui si si posiziona può fare la differenza tra la vittoria e il secondo posto. La stagione delle Classiche si avvicina, e il corridore olandese lavora intensamente per adattare le sue capacità alle nuove esigenze, tra speranze e qualche timore.

Roma, 13 febbraio 2026 - Nel ciclocross è il più vincente di sempre, con i suo i 8 titoli iridati senza eguali che però non sono bastati a convincere pienamente Roger De Vlaeminck, probabilmente anche per un senso di protezione verso il compianto fratello Erik: a prescindere da come la si pensi, adesso Mathieu Van Der Poel dovrà fare 'switch' e passare alla modalità strada, con la stagione delle Classiche che incombe, tra speranze, ambizioni e timori. Le dichiarazioni di Van Der Poel. Al podcast Whoop, l'olandese ha parlato in generale di cosa serve per vincere corse che per definizioni sono aleatorie e ricche di colpi di scena a ogni metro, nel bene e nel male. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Van Der Poel e la ricetta per le Classiche: "Il posizionamento gioca un ruolo chiave"

Van der Poel sta per entrare nella storia del ciclocross, avvicinandosi al titolo mondiale.

Koksijde torna ad accogliere il tradizionale Duinencross, una tappa importante nel calendario della Coppa del Mondo di ciclocross, dopo quattro anni di assenza.

Van der Poel svela dati e abitudini: '38 battiti a riposo, magnesio prima di dormire'Il fuoriclasse olandese ha raccontato alcuni particolari della sua preparazione e del monitoraggio del recupero ... it.blastingnews.com

LIVE Ciclocross, Mondiali 2026 in DIRETTA: UNICO!! Van der Poel regala spettacolo e scrive ancora la storia, 5° Filippo FontanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES MASCHILI DI CICLOCROSS ALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEi MONDIALI U23 ... oasport.it

