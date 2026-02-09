Didacta Italia 2026 | al via la decima edizione della più importante Fiera sull’innovazione della scuola

La decima edizione di Didacta Italia 2026 apre le iscrizioni. La grande fiera sull’innovazione nella scuola si terrà alla Fortezza da Basso di Firenze dall’11 al 13 marzo. Gli organizzatori invitano insegnanti, educatori e professionisti del settore a registrarsi e partecipare agli eventi formativi previsti. La manifestazione si conferma come occasione importante per scoprire le novità e confrontarsi sulle future sfide dell’istruzione.

Sono aperte le iscrizioni agli eventi formativi di Didacta Italia 2026, che si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze dall'11 al 13 marzo. La fiera, il più importante appuntamento annuale in Italia sulla formazione e l'innovazione didattica, dedica la 13sima edizione a Carlo Collodi (pseudonimo di Carlo Lorenzini) a 200 anni dalla nascita avvenuta a Firenze il 24 novembre del 1826, autore del celebre romanzo Le Avventure di Pinocchio, uno dei grandi classici della letteratura di tutti i tempi, pubblicato nel 1883 e tradotto in 240 lingue. Il programma scientifico realizzato da INDIRE e coordinato dal Prof.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

