Al Teatro Verdi di Monte San Savino si tiene l’ultimo appuntamento di Sciroppo di Teatro©, la rassegna dedicata a bambini e famiglie. L’evento si svolge nel mese di marzo 2026 e porta in scena uno spettacolo che ha coinvolto il pubblico in un’atmosfera di leggerezza e divertimento. La rassegna, ormai alla conclusione, ha visto la partecipazione di numerose famiglie durante l’inverno.

Arezzo, 2 marzo 2026 – A Monte San Savino è tempo per un ultimo appuntamento di Sciroppo di Teatro©, la rassegna teatrale per bambini e famiglie che ha animato il Teatro Verdi in questo scorcio d’inverno combattendo i virus stagionali con il sorriso e la buona compagnia. Domenica 8 marzo, alle 17:30, promotrice della salute offerta dallo spettacolo dal vivo sarà la compagnia Hangar Teatri con “Bob&Singer: missione natura!”, uno spettacolo dedicato ai più piccoli tra gli spettatori, tra i 3 e gli 8 anni, così come ad ogni amante dell’avventura, di qualsiasi età. L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Teatro Verdi la natura è una missione da vivere in famiglia

