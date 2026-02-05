San Valentino al Teatro Gelsomino | il teatro come esperienza da vivere insieme

Il Teatro Gelsomino di Afragola si prepara a celebrare San Valentino con un evento speciale. Gabbianella Club Events ha organizzato una serata dedicata alle coppie e a chi cerca un modo diverso per vivere l’amore. Il teatro diventa un luogo di incontro, di emozioni e di condivisione, dove il pubblico potrà vivere un’esperienza insieme, lontano dai soliti schemi. L’appuntamento è fissato per la sera di San Valentino, offrendo un modo originale per festeggiare la giornata dedicata agli innamorati.

In occasione di San Valentino, il Teatro Gelsomino di Afragola, gestito da Gabbianella Club Events, presenta una speciale iniziativa rivolta al pubblico che sceglie il teatro come luogo di incontro, condivisione ed emozione. La promozione consente di assistere a due spettacoli della stagione.

