Musica e solidarietà per la ricerca | al Teatro Verdi di Fiorenzuola torna Vivere la vita
Torna al teatro "Giuseppe Verdi" di Fiorenzuola venerdì 19 dicembre, alle ore 20,30, l’appuntamento con "Vivere la vita", l’iniziativa - giunta alla quarta edizione - che unisce musica, riflessione e solidarietà, divenuta ormai un appuntamento atteso all’interno della programmazione teatrale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Un Calice per la Ricerca: musica, emozioni e scienza si incontrano al Teatro Curci di Barletta - Il 13 dicembre la quarta edizione dell’evento dedicato alla memoria di Marida Bonadies: sul palco Carlo Amleto, Nicole Brancale e Walter Ricci per sostenere la Borsa di Studio AIRC destinata alla rice ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Clarinettista Selene Framarin all'MTR/ Musica-Teatro-Ricerca - Ricerca, rassegna prodotta dalla Fondazione Il Canto di Virgilio e dedicata alla transversalità dei linguaggi artistici ... ansa.it
Aversa, "Insieme per Volare": concerto Gospel tra musica e solidarietà a Santa Maria la Nova - #Pupiatv - facebook.com facebook
