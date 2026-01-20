Al teatro San Leonardo di Viterbo una serata dedicata ai cortometraggi
Venerdì 23 gennaio, al teatro San Leonardo di Viterbo, si terrà una serata dedicata ai cortometraggi selezionati dal festival Viterboshort nelle edizioni 2024 e 2025. L’evento offre l’opportunità di scoprire una selezione di lavori premiati, presentando diversi stili e narrazioni brevi. Un’occasione per gli appassionati di cinema di approfondire le produzioni più significative recenti, in un contesto culturale e di condivisione.
Venerdì 23 gennaio, al teatro San Leonardo di Viterbo, è organizzata una serata speciale dedicata ai migliori cortometraggi selezionati e premiati dal festival Viterboshort, nelle edizioni 2024 e 2025. Un evento imperdibile, dal titolo "A tutto corto", che porta il grande schermo, ma in formato breve, a Viterbo. Un "best off" del cinema breve contemporaneo: storie rapide, ma non superficiali. La serata inizia alle ore 21. Il costo del biglietto è di 7 euro, acquistabile online sul sito di Archeoares o all'Underground Viterbo e al Bistrot del teatro.
