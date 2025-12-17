al new teatro troisi di napoli paolo caiazzo e maria bolignano sono i promessi suoceri

Al New Teatro Troisi di Napoli, dal 18 al 21 dicembre e dal 1 al 4 gennaio, andrà in scena

NAPOLI – Al New Teatro Troisi, l’apprezzata sala di via Leopardi diretta con intelligenza e continuità da Pino Oliva, arriva dal 18 al 21 dicembre e dal 1 al 4 gennaio, con inizio alle ore 21.00, e dal 5 al 7 gennaio fuori abbonamento, uno degli appuntamenti più attesi della stagione comica: “I promessi suoceri”, commedia firmata, diretta e interpretata da Paolo Caiazzo, che torna in scena accanto a Maria Bolignano, formando una coppia ormai rodata e amatissima dal pubblico. Il titolo, già di per sé un raffinato gioco semantico, dichiara senza infingimenti la natura dell’opera: una commedia brillante, veloce, costruita su meccanismi di precisione e su un’ironia che affonda le mani nel quotidiano. 🔗 Leggi su Primacampania.it

Teatro Troisi a Napoli

