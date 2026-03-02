Al cinema in settimana | da Sacro Cuore a Lo chiamavano Jeeg Robot

Questa settimana al cinema arriva il documentario “Sacro Cuore”, diretto da Steven e Sabrina Gunnell, che sarà nelle sale da lunedì 2 marzo. Il film ricorda il 350° anniversario delle apparizioni del Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque, avvenute a Paray-le-Monial, in Borgogna. Accanto a questa anteprima, nelle sale è ancora possibile vedere “Lo chiamavano Jeeg Robot”.

Arriva al cinema "Sacro Cuore". Il documentario, che approda nelle sale lunedì 2 marzo, è diretto da Steven e Sabrina Gunnell e celebra il 350° anniversario delle apparizioni del Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque, avvenute a Paray-le-Monial, nel cuore della Borgogna. A dieci anni dall'uscita sul grande schermo, inoltre, viene riproposto "Lo chiamavano Jeeg Robot", che sarà disponibile il 2, 3 e 4 marzo. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come "Cime tempestose", "Scream 7", "Rental Family", "Agata Christian – Delitto sulle nevi", "Anaconda", "Buen Camino", "Domani interrogo", "Goat: Sogna in grande", "Il mago del Cremlino – Le origini di Putin", "Le cose non dette", "L'ombra del corvo", "Missione Shelter" e "Zootropolis 2".