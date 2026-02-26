AJ Styles | le vere ragioni dietro la sua decisione di ritirarsi

Recentemente è circolata una nuova versione dei fatti riguardo alla decisione di AJ Styles di lasciare il mondo del wrestling. Un suo collega e amico di lunga data ha condiviso alcune riflessioni attraverso un contenuto pubblico, offrendo uno sguardo diverso sui motivi che hanno portato a questa scelta. La discussione ha coinvolto vari aspetti della carriera e delle circostanze personali dell’atleta.

La verità definitiva sul ritiro di AJ Styles è emersa a seguito di un contenuto pubblico condiviso da Karl Anderson, amico di lunga data e membro dei Good Brothers. L'ex campione ha espresso chiaramente la necessità di chiudere la carriera a causa del logorio fisico accumulato in oltre due decadi di attività, avvenuta nei circuiti del Giappone, della TNA e della WWE. La dichiarazione ha messo fine a settimane di supposizioni sull'opportunità di un ritorno imminente o di una breve pausa creativa. Secondo quanto riportato, Styles ha comunicato che il dolore al collo e l'usura generale hanno reso impraticabile continuare a lottare in modo professionale.