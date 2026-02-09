Keely Cashman prende le difese di Lindsey Vonn contro le critiche | Siete solo critici

Keely Cashman ha difeso Lindsey Vonn dopo le critiche ricevute per la caduta a Cortina d’Ampezzo. La giovane sciatrice americana ha detto che i critici sono solo giudici senza conoscere i fatti. La caduta durante la discesa olimpica ha acceso un acceso dibattito sulle cause e su come i media hanno raccontato l’episodio.

Una caduta durante la discesa olimpica a Cortina d’Ampezzo ha acceso il dibattito sulle cause e sulle interpretazioni mediatiche dell’evento. A rompere il silenzio è intervenuta Keely Cashman, compagna di squadra di Lindsey Vonn, offrendo una lettura tecnica della situazione e difendendo la collega dalle critiche espresse in seguito all’incidente. Cashman ha rimarcato l’indispensabile distinzione tra l’incidente e un infortunio accorso in passato. Ha evidenziato che numerosi commentatori non hanno compreso la dinamica reale dell’evento e ha sostenuto che collegare automaticamente la caduta a un infortunio al ginocchio sinistro non corrisponde ai fatti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Keely Cashman prende le difese di Lindsey Vonn contro le critiche: "Siete solo critici Approfondimenti su Keely Cashman Keely Cashman difende Lindsey Vonn dagli attacchi mediatici: “Siete soli esperti da poltrona” Keely Cashman rompe il silenzio e difende Lindsey Vonn dopo la caduta di ieri a Cortina d’Ampezzo. Lindsey Vonn in crisi? Le parole di Brignone e i precedenti preoccupanti a Cortina Lindsey Vonn sta affrontando un momento difficile. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Keely Cashman Argomenti discussi: LIVE Sci alpino Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA | lunga interruzione! Goggia rischia bene Brignone.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.