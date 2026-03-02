Ai domiciliari ma incontra un amico davanti casa | trovati con cocaina scattano due denunce

Due uomini sono stati trovati dai carabinieri mentre parlavano davanti a una casa, nonostante uno di loro fosse agli arresti domiciliari per reati connessi alla droga. Durante il controllo sono stati trovati in possesso di cocaina, e per entrambi sono scattate due denunce. I militari hanno quindi proceduto con le verifiche, confermando la presenza di sostanze stupefacenti e la violazione delle restrizioni imposte.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono stati sorpresi dai carabinieri mentre conversavano davanti all 'abitazione di uno dei due, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati alla droga. Per questo motivo un 50enne di Grottaminarda e un 36enne di Fontanarosa sono stati denunciati al termine di un'operazione condotta dai militari della Compagnia di Grottaminarda. Secondo quanto ricostruito, i carabinieri impegnati in un servizio di controllo del territorio hanno notato i due uomini nei pressi dell'abitazione del 50enne. Alla vista dei militari, quest'ultimo avrebbe lasciato cadere a terra un involucro contenente circa 20 grammi di cocaina, mentre il 36enne avrebbe tentato di occultare qualcosa infilando le mani nelle parti intime.