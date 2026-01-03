Palermo due uomini trovati morti in casa | scattano indagini a Carini

A Carini, nel palermitano, sono stati trovati morti due uomini di 68 anni, amici tra loro. La scoperta ha portato le autorità a avviare le indagini per chiarire le cause di quanto accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre si attendono sviluppi sulle circostanze del decesso.

(Adnkronos) – Due uomini, due amici di 68 anni, sono stati trovati morti in casa in un abitazione a Carini, piccolo centro del palermitano. Uno dei due è stato trovato disteso nel soggiorno e l'altro nel letto. Sono stati i parenti a chiedere l'intervento dei vigili del fuoco. Indagano i carabinieri.

Anziani trovati morti in casa, l'allarme dei vicini e dei parenti dopo giorno di silenzio: i corpi erano in stanze diverse - Due uomini di 68 anni di Carini (Palermo) sono stati trovati morti in casa in un abitazione in via Gargagliano, nel pomeriggio del 2 gennaio.

Dramma a Carini, paese in provincia di Palermo, dove due uomini sono stati trovati morti all'interno di una casa in via Gargagliano.

