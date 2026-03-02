Nella baia di Trentova, ad Agropoli, un uomo disperso in mare è stato trovato senza vita dopo un intervento notturno di Guardia Costiera e Vigili del Fuoco. Le squadre di soccorso hanno condotto le ricerche nella zona, che si sono concluse con il ritrovamento del corpo. La notizia è stata comunicata dalle autorità competenti.

Scattate dopo le 23 le ricerche con Guardia Costiera e Vigili del Fuoco. Intervento concluso intorno alle 3:00 Intervento notturno di Guardia Costiera e Vigili del Fuoco ad Agropoli per la ricerca di un uomo disperso in mare. Le operazioni sono scattate poco dopo le 23 e si sono concluse intorno alle 3:00 con il ritrovamento del corpo. Secondo una prima ricostruzione, un quarantenne di origini ucraine stava effettuando immersioni, insieme a un gruppo di persone, nella Baia di Trentova. L’uomo utilizzava la boa di segnalazione prevista per l’attività subacquea. Quando i compagni non lo hanno visto riemergere, è stato lanciato l’allarme alla Guardia Costiera, che ha avviato immediatamente le ricerche in mare. 🔗 Leggi su Zon.it

Agropoli, sub disperso in mare: ritrovato senza vita nella Baia di Trentova

