Ritrovato senza vita escursionista francese disperso in Valsusa

È stato ritrovato senza vita l'escursionista francese disperso da ieri a Beaulard, in Valsusa. La notizia arriva dopo un'accurata ricerca condotta dalle squadre di soccorso, che hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo. Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre le operazioni di soccorso e le indagini sono in corso per chiarire le circostanze del decesso.

(Adnkronos) – È stato ritrovato privo di vita l'escursionista di nazionalità francese disperso dalla serata di ieri a Beaulard, in Valsusa. Le ricerche erano iniziate intorno alle 21 dopo che i familiari avevano denunciato il mancato rientro. Nonostante il buio, erano state avviate le verifica di alcune zone prioritarie tra cui un punto Gps registrato .

