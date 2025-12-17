Timothée Chalamet | il messaggio di mamma Nicole prima del red carpet coordinato

Timothée Chalamet sta catturando l’attenzione sui social e sui red carpet con l’aiuto di figure importanti della sua vita. Dopo il sostegno di Kylie Jenner, ora è la mamma Nicole a unirsi alla promozione del suo nuovo film, Marty Supreme. Un mix di affetto e strategia che testimonia quanto il giovane attore sia supportato da una rete di persone care nel suo percorso verso il successo.

© Amica.it - Timothée Chalamet: il messaggio di mamma Nicole prima del red carpet coordinato Prima la fidanzata Kylie Jenner, adesso l’adorata mamma Nicole: Timothée Chalamet sta davvero chiamando tutti i rinforzi possibili per la promozione di Marty Supreme, il film di cui è protagonista e produttore. E anche la mamma ha dovuto “adeguarsi” al diktat cromatico imposto dall’attore, sfoggiando – come aveva fatto la fidanzata in una precedente uscita pubblica – un acceso abito arancione, colore chiave dell’estetica del progetto. Timothée Chalamet e mamma Nicole sul red carpet di Marty Supreme. Chalamet, 29 anni, ha voluto accanto a sé la madre Nicole Flender in occasione della prima newyorchese del film, diretto da Josh Safdie e prodotto da A24. 🔗 Leggi su Amica.it Leggi anche: Da Timothée Chalamet con mamma Nicole a Gwyneth Paltrow con Apple e Moses: il red carpet di Marty Supreme a New York è una questione di famiglia Leggi anche: Timothée Chalamet ha sfoggiato un orologio pazzesco alla prima di Marty Supreme Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Timothée Chalamet: il messaggio di mamma Nicole prima del red carpet coordinato - Prima la fidanzata Kylie Jenner, adesso l’adorata mamma Nicole: Timothée Chalamet sta davvero chiamando tutti i rinforzi possibili per la promozione di Marty Supreme, il film di cui è protagonista e ... amica.it

Da Timothée Chalamet con mamma Nicole a Gwyneth Paltrow con Apple e Moses: il red carpet di Marty Supreme a New York è una questione di famiglia - Alla première newyorkese del film di Josh Safdie, Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow sfilano con madri e figli, trasformando il tappeto rosso di Marty Supreme in un racconto di affetti, debutti e com ... vanityfair.it

Leonardo DiCaprio prende in giro Timothée Chalamet: ecco l’ultimo messaggio ironico alla star di Marty Supreme - La star di Dune e Wonka ha raccontato di aver ricevuto un messaggio ironico dal collega premio Oscar sul suo ultimo cambio di look. msn.com

Non è mica Marty normale. È Marty Supreme! MARTY SUPREME di Josh Safdie, con Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion e molti altri, è al cinema dal 22 gennaio. #MartySupreme #IWonderPictures #UnipolBiografilmCollection - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.