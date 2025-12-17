Timothée Chalamet | il messaggio di mamma Nicole prima del red carpet coordinato

Timothée Chalamet sta catturando l’attenzione sui social e sui red carpet con l’aiuto di figure importanti della sua vita. Dopo il sostegno di Kylie Jenner, ora è la mamma Nicole a unirsi alla promozione del suo nuovo film, Marty Supreme. Un mix di affetto e strategia che testimonia quanto il giovane attore sia supportato da una rete di persone care nel suo percorso verso il successo.

Prima la fidanzata Kylie Jenner, adesso l’adorata mamma Nicole: Timothée Chalamet sta davvero chiamando tutti i rinforzi possibili per la promozione di Marty Supreme, il film di cui è protagonista e produttore. E anche la mamma ha dovuto “adeguarsi” al diktat cromatico imposto dall’attore, sfoggiando – come aveva fatto la fidanzata in una precedente uscita pubblica – un acceso abito arancione, colore chiave dell’estetica del progetto. Timothée Chalamet e mamma Nicole sul red carpet di Marty Supreme. Chalamet, 29 anni, ha voluto accanto a sé la madre Nicole Flender in occasione della prima newyorchese del film, diretto da Josh Safdie e prodotto da A24. 🔗 Leggi su Amica.it

