Agguato a Napoli vittima un 34enne con precedenti | indaga la polizia

Nella tarda mattinata di oggi si è consumato un agguato a Napoli, in cui un uomo di 34 anni è stato ferito mortalmente. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è stata colpita in via non ancora resa nota. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’evento e cerca eventuali testimoni. Nessun dettaglio sui responsabili è ancora stato fornito.

Agguato mortale in pieno giorno a Napoli: la vittima è Salvatore De Marco, 34 anni, già noto alle forze dell'ordine. Trasferito all'ospedale del Mare, vi è giunto già cadavere a causa delle ferite di arma da fuoco riportate. Il fatto si è verificato in via Sorrento, quartiere San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli. Sul fatto le indagini della Squadra Mobile e del commissariato Ponticelli. Aveva precedenti per associazione semplice e reati contro il patrimonio il 34 enne ucciso nell'agguato di San Giovanni a Teduccio. Ricoverato in fin di vita poco dopo le 12 all'ospedale del Mare, lì è deceduto dopo pochi minuti.