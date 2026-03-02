Agguato a Napoli vittima un 34enne con precedenti | indaga la polizia

Da anteprima24.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda mattinata di oggi si è consumato un agguato a Napoli, in cui un uomo di 34 anni è stato ferito mortalmente. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è stata colpita in via non ancora resa nota. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’evento e cerca eventuali testimoni. Nessun dettaglio sui responsabili è ancora stato fornito.

Tempo di lettura: < 1 minuto Agguato mortale in pieno giorno a Napoli: la vittima è Salvatore De Marco, 34 anni, già noto alle forze dell’ordine. Trasferito all’ospedale del Mare, vi è giunto già cadavere a causa delle ferite di arma da fuoco riportate. Il fatto si è verificato in via Sorrento, quartiere San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli.  Sul fatto le indagini della Squadra Mobile e del commissariato Ponticelli.   Aveva precedenti per associazione semplice e reati contro il patrimonio il 34 enne ucciso nell’agguato di San Giovanni a Teduccio. Ricoverato in fin di vita poco dopo le 12 all’ospedale del Mare, lì è deceduto dopo pochi minuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

agguato a napoli vittima un 34enne con precedenti indaga la polizia
© Anteprima24.it - Agguato a Napoli, vittima un 34enne con precedenti: indaga la polizia

Agguato in pieno giorno, la vittima è il 34enne Salvatore De MarcoAgguato in pieno giorno a Napoli: un uomo di 34 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in via Sorrento, nel quartiere San Giovanni a Teduccio,...

Leggi anche: Agguato a Chiaia dopo Napoli-Chelsea: ultras assaltano un pub, indaga la Digos

Approfondimenti e contenuti su Agguato.

Temi più discussi: Agguato a Napoli, vittima un 34enne con precedenti; L'omicidio colposo del bimbo, si aggrava la posizione degli indagati; Organizza imboscata e ferisce gravemente una ragazza: 25enne arrestata per tentato omicidio; Agguato a Roma, giovane picchiato a sangue e trafitto alla schiena: 6 arrestati, 4 sono minorenni.

agguato a napoli vittimaAgguato a Napoli, vittima un 34enne con precedentiAgguato mortale in pieno giorno a Napoli: la vittima è Salvatore De Marco, 34 anni, già noto alle forze dell'ordine. Trasferito all'ospedale del Mare, vi è giunto già cadavere a causa delle ferite di ... ansa.it

Agguato a San Giovanni a Teduccio, ucciso Salvatore De MarcoUn uomo di 34 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco questa mattina nel quartiere Napoli, in via Sorrento. cronachedellacampania.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.