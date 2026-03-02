Agguato in pieno giorno la vittima è il 34enne Salvatore De Marco

In pieno giorno a Napoli, un uomo di 34 anni è stato colpito da alcuni colpi d'arma da fuoco in via Sorrento, nel quartiere San Giovanni a Teduccio. La vittima è deceduta sul luogo dell'agguato, avvenuto nella periferia orientale della città. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’evento.

Agguato in pieno giorno a Napoli: un uomo di 34 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in via Sorrento, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale della città.La vittima è Salvatore De Marco, 34 anni, con precedenti penali per associazione semplice e reati contro il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Foggia, agguato: ucciso il 34enne Marco Moretti In serataL'articolo Foggia, agguato: ucciso il 34enne Marco Moretti In serata proviene da Noi Notizie. Influencer rapita in pieno giorno in Messico, il video choc dell’agguato: La Nicholette sparita dopo l’imboscataUn rapimento in pieno giorno, ripreso dalle telecamere, che ha scosso il Messico e il mondo dei social. Contenuti e approfondimenti su Salvatore De Marco. Argomenti discussi: Agguato a Napoli, vittima un 34enne con precedenti. Agguato a Napoli, vittima un 34enne con precedentiAgguato mortale in pieno giorno a Napoli: la vittima è Salvatore De Marco, 34 anni, già noto alle forze dell'ordine. Trasferito all'ospedale del Mare, vi è giunto già cadavere a causa delle ferite di ... ansa.it Agguato in strada, 34enne arrivato morto in ospedaleAgguato mortale in pieno giorno a Napoli: la vittima è Salvatore De Marco, 34 anni, già noto alle forze dell'ordine. Trasferito all'ospedale del Mare, vi è giunto già cadavere a causa delle ferite di ... ilroma.net