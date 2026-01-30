Dopo la partita tra Napoli e Chelsea, un gruppetto di ultras ha assaltato un pub nel quartiere Chiaia. La scena è stata violenta, con alcuni giovani che hanno preso di mira il locale senza alcuna ragione apparente. La Digos sta raccogliendo le testimonianze e cercando di identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha scosso la zona e riaperto il dibattito sulla sicurezza negli eventi sportivi.

"> Una ritorsione violenta, nata dalla sconfitta sul campo e messa in scena da pseudo tifosi in cerca di una rivincita assurda. Per fortuna senza feriti, ma con tanta paura. È quanto accaduto nella notte a Chiaia, dove un gruppo di ultras del Napoli ha girato armato di mazze e bastoni alla ricerca di tifosi del Chelsea, come ricostruisce Luigi Sannino su la Repubblica Napoli. La spedizione punitiva si è materializzata intorno all’una, quando una trentina di giovani incappucciati si è imbattuta in dieci supporter londinesi che si trovavano nel pub “Bridge”, in via Bisignano, dopo aver visto la partita in televisione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Agguato a Chiaia dopo Napoli-Chelsea: ultras assaltano un pub, indaga la Digos

Approfondimenti su Napoli Chelsea

Gli ultras del Napoli hanno assaltato un pub a Chiaia, dove si trovavano tifosi del Chelsea.

Paura a Napoli dopo la partita di Champions tra Napoli e Chelsea.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Napoli Chelsea

Argomenti discussi: Panico a Chiaia, tifosi del Chelsea aggrediti dai napoletani in un pub: distrutta la vetrina; Napoli-Chelsea, notte di tensione in centro: scontri tra ultras a Chiaia; Ho visto un bicchiere di birra sfiorarmi il volto: il racconto dell'assalto degli ultras del Napoli ai tifosi del Chelsea; Camorra, faida della Torretta di Chiaia: condanne per 30 anni di carcere.

Agguato ultras a Chiaia: tifosi del Chelsea nel mirino, caccia all’uomo nei BarettiMomenti di forte tensione nel cuore della movida napoletana, nella zona dei Baretti di Chiaia. Come riporta Il Mattino, un gruppo di tifosi del Chelsea è stato preso di mira da circa venti ultras del ... ilnapolionline.com

Agguato ai baretti a Chiaia a Napoli: la babygang stava preparando un altro raidErano pronti a fare un agguato tra i baretti di Chiaia, lo scorso nove gennaio. La babygang dei Quartieri Spagnoli era pronta a fare fuoco tra la folla della movida, lo scorso venerdì. Una circostanza ... ilmattino.it

Il tuo voto per il Napoli Chelsea di Juan Jesus #passionapoli #sscnapoli #napolichelsea #championsleague - facebook.com facebook

Napoli-Chelsea 2-3: gli azzurri di Conte fuori dalla Champions League. Il Backstage dal Maradona x.com