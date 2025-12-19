Napoli blitz a San Giovanni a Teduccio | scoperti 65 chili di droga in uno stabile

Un importante blitz a San Giovanni a Teduccio ha portato al sequestro di oltre 60 chili di droga, evidenziando l’intensificazione delle operazioni delle forze dell’ordine nella zona orientale di Napoli. L’intervento ha permesso di mettere in luce un vasto traffico illecito, contribuendo alla lotta contro il crimine e la criminalità organizzata nel territorio.

© Teleclubitalia.it - Napoli, blitz a San Giovanni a Teduccio: scoperti 65 chili di droga in uno stabile Più di 60 chili di droga sequestrati dalla Polizia nel corso di un'operazione nella zona orientale della città. Nella giornata di ieri, gli agenti hanno tratto in arresto un 21enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

