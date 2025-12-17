Ercolano omicidio stradale | arrestato 44enne

A Pollena Trocchia, questa sera, i carabinieri e la polizia municipale hanno arrestato un uomo di 44 anni di Massa di Somma con l'accusa di omicidio stradale, in seguito a un incidente avvenuto intorno alle 20. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto del sospettato, coinvolto in un grave episodio sulla strada.

© Anteprima24.it - Ercolano, omicidio stradale: arrestato 44enne Tempo di lettura: < 1 minuto A Pollena Trocchia verso le 20 i carabinieri della tenenza di Ercolano insieme agli agenti della polizia municipale hanno arrestato per omicidio stradale un 44enne di Massa di Somma, operaio. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato della morte di Anna Maria Guariniello, 77enne di Torre del Greco, avvenuta ieri pomeriggio verso le 14 a Ercolano. Dagli accertamenti di Carabinieri e Polizia Municipale coordinati e diretti dalla Procura di Napoli è emerso che poche ore prima il 44enne mentre era a bordo dell’articolato di proprietà della ditta “new company ambiente” con sede a Pollena Trocchia, e per la quale l’uomo lavora, avrebbe investito la vittima. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Ercolano, 77enne investita e uccisa: arrestato operaio 44enne per omicidio stradale Leggi anche: Ercolano, investe e uccide una 77enne: arrestato 44enne per omicidio stradale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Primo arresto per omicidio stradale nel napoletano Donna investita e uccisa da camion a Ercolano: 44enne arrestato per omicidio stradale - L'operaio, alla guida del mezzo pesante, è stato rintracciato dai carabinieri nella ditta per cui lavorava. rainews.it

