Aggressione nel carcere di Salerno | agente penitenziario ferito alla testa

Nella tarda serata di ieri, all’interno del carcere di Salerno, un detenuto ha aggredito alcuni agenti della Polizia Penitenziaria, ferendone uno alla testa. L’incidente si è verificato all’interno delle mura della struttura, coinvolgendo direttamente il personale incaricato della sorveglianza. L’episodio ha provocato interventi immediati da parte delle forze dell’ordine presenti sul posto.

Nella tarda serata di ieri, all'interno della Casa Circondariale di Salerno, un detenuto ha aggredito alcuni agenti della Polizia Penitenziaria, ferendone uno al capo. Secondo quanto reso noto dal sindacato Osapp, l'episodio di violenza è scaturito in seguito all'allontanamento dell'uomo, affetto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: “Ti spacco la testa cornuto…”, detenuto 38enne indagato per l’aggressione a un agente penitenziario Aggressione alla Dogaia. Agente ferito alla testa: "Episodio inaccettabile"Un nuovo episodio di violenza scuote il carcere della Dogaia, già al centro di numerose inchieste per gravi irregolarità. Contenuti e approfondimenti su Aggressione nel carcere di Salerno:... Temi più discussi: Aggressione nel carcere di Salerno: agente penitenziario ferito alla testa; Detenuto barese aggredisce agente nel carcere di Taranto: pugno al volto dopo il rifiuto di rientrare in cella; Aggressione nel carcere di Pordenone: agente colpito all'addome da un detenuto; Proteste nel carcere minorile Beccaria di Milano: liti e oggetti lanciati tra detenuti. Nuove aggressioni nel carcere di Barcellona P.G., il Con.si.pe. chiede interventi urgentiTre aggressioni in una sola settimana ai danni di poliziotti penitenziari in servizio alla Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di ... 98zero.com Marassi, agente ferito in aggressione in infermeriaAggressione nel carcere di Marassi a Genova: agente ferito in infermeria. Il SAPPE denuncia carenze di sicurezza e chiede interventi urgenti. ligurianotizie.it Dalla difesa delle donne all’intervento preventivo: questo si chiama aggressione imperialista e colonialista. Leggo persone che parlano di “difesa preventiva” e addirittura la difendono, cercando così di nascondere la loro mentalità colonialista e barbara. Vogli - facebook.com facebook "Bisogna spiegare che lo stesso diritto internazionale consente ai dittatori di massacrare il proprio popolo e di restare al proprio posto perchè secondo il diritto internazionale è vietata l'aggressione." #Sechi #Iran #quartarepubblica x.com