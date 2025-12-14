Aggressione alla Dogaia Agente ferito alla testa | Episodio inaccettabile

Un episodio di violenza si è verificato nella struttura della Dogaia, con un agente ferito alla testa. L'evento, già al centro di diverse inchieste per irregolarità, evidenzia le criticità e le tensioni che coinvolgono il carcere, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione della struttura.

Un nuovo episodio di violenza scuote il carcere della Dogaia, già al centro di numerose inchieste per gravi irregolarità. Un agente della Polizia Penitenziaria in servizio nel reparto dedicato ai collaboratori di giustizia è stato colpito violentemente alla nuca con uno sgabello da un detenuto, procurandosi lesioni che guariranno in circa otto giorni. L’aggressione è avvenuta al rientro del collaboratore di giustizia, da una videochiamata. Il responsabile dell’attacco è stato identificato come un detenuto noto per il suo carattere violento e per i numerosi episodi di aggressività già registrati in passato. Lanazione.it Aggressione alla Dogaia. Agente ferito alla testa: "Episodio inaccettabile" - Il poliziotto è stato colpito con uno sgabello da un detenuto già noto per i suoi comportamenti aggressivi. msn.com

Nuova aggressione nel carcere di Prato, detenuto colpisce agente con uno sgabello - Secondo quanto riferito dal Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, il detenuto responsabile dell’aggressione è già noto per precedenti comportamenti violenti. rainews.it

Prato: agente ferito con una lametta. La denuncia del Sappe: «scontare le pene nei paesi di origine»

