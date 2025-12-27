Aggressione al sindaco di Castiglione del Genovesi | le reazioni tra condanna e solidarietà
Tempo di lettura: 2 minuti Sono numerose le attestazioni di condanna per il gesto e di vicinanza e supporto, oltre che solidarietà, arrivate all’indirizzo del sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, aggredito brutalmente da una persona incappucciata. Tra i primi a condannare il grave atto di violenza subita il presidente Anci campagna Francesco Morra. “Episodi come questo si stanno purtroppo ripetendo con crescente frequenza e non possono essere sottovalutati. È fondamentale non abbassare la guardia davanti a ogni forma di violenza e compiere ogni sforzo necessario per individuare i responsabili, a tutela delle istituzioni e del vivere civile” ha detto il sindaco Morra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
