Tempo di lettura: 2 minuti Sono numerose le attestazioni di condanna per il gesto e di vicinanza e supporto, oltre che solidarietà, arrivate all’indirizzo del sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, aggredito brutalmente da una persona incappucciata. Tra i primi a condannare il grave atto di violenza subita il presidente Anci campagna Francesco Morra. “Episodi come questo si stanno purtroppo ripetendo con crescente frequenza e non possono essere sottovalutati. È fondamentale non abbassare la guardia davanti a ogni forma di violenza e compiere ogni sforzo necessario per individuare i responsabili, a tutela delle istituzioni e del vivere civile” ha detto il sindaco Morra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aggressione al sindaco di Castiglione del Genovesi: le reazioni tra condanna e solidarietà

Leggi anche: Aggressione al Sindaco di Castiglione dei Genovesi. Ricoverato in ospedale

Leggi anche: Choc a Castiglione del Genovesi, sindaco aggredito e colpito alla testa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Choc a Castiglione del Genovesi, sindaco aggredito e colpito alla testa; Sindaco aggredito in strada a bastonate nel Salernitano; Il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito sotto casa e colpito alla testa da un uomo incappucciato: è in codice rosso in ospedale; Aggredito sindaco nel Salernitano: per Carmine Siano lesioni e fratture. Solidali Manfredi e Anci.

Il sindaco di Castiglione dei Genovesi (SA) colpito a bastonate da un uomo incappucciato - Colpito più volte con un bastone alle gambe e alla testa Carmine Siano, primo cittadino del comune del salernitano che è ricoverato in codice rosso in ospedale a Salerno ... msn.com