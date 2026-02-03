Scontri Torino la bozza di risoluzione del centrodestra | Ferma condanna solidarietà ad agenti

Il Senato condanna duramente le violenze avvenute a Torino durante le manifestazioni. In una risoluzione del centrodestra, si esprime solidarietà agli agenti feriti e si condannano le azioni violente di chi ha partecipato. Nessuna giustificazione viene tollerata, e si chiede di mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica.

(Adnkronos) – Il Senato esprime "la più ferma e incondizionata condanna per le violenze che hanno avuto luogo a Torino e in generale per ogni uso di violenza nelle manifestazioni, nonché verso ogni forma di giustificazione per simili episodi; la piena solidarietà agli agenti feriti e a tutte le forze dell'ordine". Così si legge nella bozza di risoluzione – visionata dall'Adnkronos – che la maggioranza di centrodestra sta limando in vista della seduta di domani al Senato.

Il ministro Piantedosi ha espresso solidarietà agli agenti feriti durante gli scontri a Torino.

Gli scontri di ieri a Torino hanno portato nuovamente in piazza le tensioni tra forze dell’ordine e manifestanti.

