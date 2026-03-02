aggiornamento google phone rende utili le calling cards

Un nuovo aggiornamento dell’app Google Phone introduce funzionalità che migliorano l’uso delle calling cards, rendendo più semplice personalizzarle. Questa novità permette agli utenti di rendere più riconoscibile la propria identità durante le chiamate, facilitando l’identificazione sia per chi riceve che per chi effettua le chiamate. La modifica si concentra sull’efficienza e sulla praticità della gestione delle chiamate attraverso le calling cards.

Questo testo analizza l’evoluzione delle calling cards all’interno dell’app Google Phone, evidenziando come la personalizzazione sia diventata più accessibile e quanto ciò incida sull’identificazione in chiamata. L’aggiornamento descrive una transizione da una creazione singola per contatto a una gestione globale delle card, con nuove possibilità di configurazione e una diffusione progressiva tra gli utenti. Le calling cards rappresentano una delle modifiche visive più significative introdotte nell’interfaccia di chiamata di Google Phone. In passato, la creazione di una carta personalizzata era necessaria per ogni contatto, rendendo l’operazione laboriosa. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Android calling cards arriveranno presto su wear os

Vpn google aggiornamento impostazioni rapide rende più utile

