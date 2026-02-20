Android calling cards arriveranno presto su wear os

Google sta lavorando per portare le chiamate con schede di contatto su Wear OS, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza visiva durante le telefonate. Presto gli utenti vedranno schede più chiare e animate, che mostrano dettagli come il nome del chiamante e le opzioni rapide. Questa novità punta a rendere più semplice rispondere o rifiutare le chiamate direttamente dallo smartwatch. La funzione è ancora in fase di sviluppo, ma potrebbe essere disponibile nelle prossime settimane.

calling cards google si sta muovendo verso una possibile integrazione su wear os, offrendo una presentazione visiva più coinvolgente durante l'arrivo delle chiamate. questo riassunto sintetizza le indicazioni rivelate dall'ultima beta di google phone, riferite alla sincronizzazione tra smartphone android e orologi intelligenti abbinati, e descrive lo stato attuale, i limiti e le prospettive future legate all'esperienza utente. calling cards google: integrazione su wear os. si delineano progressi per permettere ai calling cards di operare su wear os, con l'obiettivo di mostrare sfondi di chiamata a schermo intero sugli orologi abbinati.