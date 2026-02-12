Vpn google aggiornamento impostazioni rapide rende più utile

Google ha aggiornato le impostazioni rapide sui dispositivi Pixel, rendendo più facile attivare la VPN di Google. Ora, quando si apre il menu delle impostazioni rapide, compare un’icona dedicata alla VPN, che permette di collegarsi o scollegarsi in modo rapido. La novità aiuta gli utenti a gestire meglio la connessione senza dover entrare nelle impostazioni profonde del telefono.

Questo testo sintetizza l’aggiornamento delle Quick Settings di Android relativo alla funzione VPN by Google sui dispositivi Pixel, analizzando cosa cambia, quali stati ora vengono mostrati e come attivare la novità. L’attenzione è rivolta all’esperienza utente, alla chiarezza delle informazioni e alle condizioni di disponibilità. novità principali della tile vpn di google. Con l’aggiornamento, la tile VPN (formato 2 x 1) mostra ora i quattro stati: Connesso, Pausato, Collegamento in corso e Impossibile connettersi. Questa visibilità immediata consente di valutare lo stato della connessione senza aprire l’app. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Un piccolo aggiornamento di Google Pixel VPN permette di vedere lo stato della connessione direttamente nel pannello rapido.

Il riquadro VPN delle Impostazioni rapide di Google ha appena ricevuto un aggiornamento che lo rende molto più utile.

