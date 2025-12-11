Infortuni Milan | ecco le sensazioni su Leao e Gimenez Modric verso il riposo col Sassuolo?

Il Milan si prepara alla sfida contro il Sassuolo affrontando le incognite legate agli infortuni di Leao e Gimenez. Mentre si valutano le condizioni dei due attaccanti, si ipotizza anche un possibile turno di riposo per Modric. Ecco le ultime novità e le sensazioni sulle condizioni dei giocatori rossoneri in vista della partita.

Verso Milan-Sassuolo, i rossoneri fanno la conta con gli infortuni: ecco le ultime novità su Gimenez e Leao per l'attacco. Mentre Modric. L'ipotesi di 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Infortuni Milan: ecco le sensazioni su Leao e Gimenez. Modric verso il riposo col Sassuolo?

Tanti infortuni, fuori il centrocampo. Ma Conte è formidabile Così l'ex stella del Napoli José Altafini descrive il mister, che è chiamato a fare una sorta di miracolo in un momento difficile E non c'è solo la Juventus: occhio anche al Milan #SSCNapoli #Nap - facebook.com Vai su Facebook

Milan, infortunio Leao: l’esito degli esami e i tempi di recupero - L'esito degli esami ai quali si è sottoposto Rafael Leao ha escluso la presenza di lesioni muscolari. Lo riporta fantamaster.it

Rafael Leao esce infortunato e va in panchina senza proferire parola: cosa è successo in Torino-Milan - L’infortunio muscolare di Rafael Leao nella partita contro il Torino preoccupa e non poco il Milan. Come scrive fanpage.it