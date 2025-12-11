Infortuni Milan | ecco le sensazioni su Leao e Gimenez Modric verso il riposo col Sassuolo?

Il Milan si prepara alla sfida contro il Sassuolo affrontando le incognite legate agli infortuni di Leao e Gimenez. Mentre si valutano le condizioni dei due attaccanti, si ipotizza anche un possibile turno di riposo per Modric. Ecco le ultime novità e le sensazioni sulle condizioni dei giocatori rossoneri in vista della partita.

