Adrano fermati in auto con marijuana e coltello | denunciati due giovani

Due giovani di 19 e 21 anni residenti ad Adrano sono stati fermati dalla Polizia di Stato durante un controllo in centro e denunciati per possesso di marijuana divisa in bustine e un coltello a serramanico. I ragazzi sono stati trovati a circolare in auto con sostanze stupefacenti e un coltello senza autorizzazione. L’intervento si è concluso con la denuncia dei due soggetti.

La Polizia di Stato ha denunciato due giovani di 19 e 21 anni, entrambi residenti ad Adrano, sorpresi a circolare in auto con marijuana suddivisa in bustine e un coltello a serramanico. Gli agenti hanno però anticipato la manovra, intimando l’alt e procedendo agli accertamenti. Durante la perquisizione del mezzo, nel vano portaoggetti dello sportello posteriore destro sono state rinvenute due bustine termosaldate contenenti circa 16 grammi di marijuana. Addosso a uno dei giovani è stata trovata la somma di 1.260 euro in contanti, ritenuta dagli investigatori potenzialmente collegata all’attività di spaccio. L’altro ragazzo, prima ancora di essere sottoposto a perquisizione personale, ha consegnato spontaneamente un coltello a serramanico con lama di sette centimetri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

