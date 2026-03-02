Addio! Dolore immenso per la cultura italiana Un vero genio

È morto Jacopo Camagni, artista noto per la sua capacità di unire curiosità e divertimento nel suo lavoro creativo. La sua definizione di creatività come curiosità e osservazione rappresentava il modo in cui affrontava ogni giorno il disegno, e il suo contributo è stato riconosciuto come quello di un vero genio. La perdita ha suscitato dolore tra chi apprezzava la sua arte e il suo stile.

Cos'è la creatività? «Curiosità, osservazione, divertimento». Con queste parole Jacopo Camagni spiegava l'origine del proprio lavoro, offrendo una definizione essenziale che riassumeva anche il suo approccio quotidiano al disegno. Il fumettista è morto a 48 anni, lasciando un vuoto significativo tra colleghi, editori e lettori che negli anni avevano seguito una carriera capace di muoversi tra grandi franchise internazionali e progetti italiani. Secondo quanto riportato, Camagni è deceduto in seguito a una complicanza sopraggiunta dopo un intervento al cuore. Nato a Bologna, da tempo viveva a Roma, città in cui aveva stabilito la propria base professionale e personale, proseguendo l'attività con continuità e disciplina.

